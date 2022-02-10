Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan şüpheli Seccad Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet A. ise serbest bırakıldı.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'inin tutuklanmasına karar verilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden Mehmet A. sağlık kontrolünde korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı. Şüphelilerden Seccad Y. ise firari olarak aranırken cinayetten 13 gün sonra dün Bursa'da yakalanmıştı.

Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli Seccad Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüpheli Seccad Y., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Melike İnal/ İHA)