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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

07.02.2022 12:41
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alındığı öğrenildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle adliyeye getirilemedi. - İSTANBUL

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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