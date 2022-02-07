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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

07.02.2022 11:11
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL DHA - Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.  Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheli bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ruhsatsız Silah, Ece Erken, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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