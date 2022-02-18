ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ARANAN SON ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin aranan son kişi olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yapılan çalışmalarda, Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağladıkları tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aranan son şüpheli olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.