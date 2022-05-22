Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı

22.05.2022 18:10

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan son firari sanık, Esenyurt'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Serkan D'nin çeşitli suçlardan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Yeşilköy'de, 27 Ocak günü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balık restoranında öldürülmüştü. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer 9 sanığın ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.

SON FİRARİ SANIK YAKALANDI

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen ve firari durumda olan son sanık Serkan Dakman yakalandı. Dakman Esenyurt'ta yakalanmasının ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serkan D'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari sanık Esenyurt'ta yakalandı

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu ile 3 diğer kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 19 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 27 Ocak günü gece saat 00.37 sıralarında bir balık restoranında yapılan silahlı saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 8 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde, önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı
Kaynak: AA

Ağırlaştırılmış Müebbet, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Esenyurt, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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