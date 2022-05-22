ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI - Son Dakika
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI

22.05.2022 19:42

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı.

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı.

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt'ta yakalandı. Serkan Dakman'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FİRARİ SON SANIK YAKALANDI - Son Dakika
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