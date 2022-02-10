Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SECCAD YEŞİL TUTUKLANDI

Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi. Savcılık, Seccad Yeşil'nin tutuklanmasını, Mehmet A'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.