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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı! Balıkçıdan panikle kaçmışlar - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı! Balıkçıdan panikle kaçmışlar

01.02.2022 21:26

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ait yayınlanmayan görüntüler gün yüzüne çıktı. Söz konusu görüntülerde saldırganların kaçma anları bulunuyor.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.

RESTORANDAN HIZLA UZAKLAŞTILAR

Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler! Balıkçıdan panikle kaçmışlar
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı! Balıkçıdan panikle kaçmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı! Balıkçıdan panikle kaçmışlar - Son Dakika
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