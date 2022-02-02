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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

02.02.2022 11:49

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cinayetin ardından zanlılar olay yerinden koşarak kaçıyor.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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