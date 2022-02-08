Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Ali Yasak: Biz ona abi dedik, o bize küfredip parmak salladı - Son Dakika

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak'ın kardeşi Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.

"ŞAFAK KADİR'E HAKARET EDİYORDU"

Sabah'ta yer alan habere göre; Ali Yasak ifadesine 26 Ocak tarihinde kardeşi Kadir Yasak ile buluşmaya gittiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kadir'i göremeyince aradım ve nerede olduğunu sordum. O da bana balıkçılar çarşısının yanında bulunan tekelin yanında olduğunu ve arkadaşı Okan K.'yi gördüğünü söyleyerek, beni yanına çağırdı. 'Buradan beraber gideriz' dedi. Daha sonra ben belirtilen yere gittiğimde kapıda Seccad Y. İsimli şahsı gördüm. Bana Cunda Balık isimli yeri gösterdi. Seccad Y., Bana kardeşimin balıkçıda oturduğunu birileriyle konuştuğunu ve problem olabileceğini söyleyerek 'Git bir bak' dedi. Ben içeri girdim, kardeşimin olduğu masaya oturdum. Masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kardeşim, daha sonra medyadan öğrendiğim Serkan D. vardı. Kendimi tanıttım. Şafak'a Kadir'in ağabeyi olduğumu söyledim. Aralarında hararetli bir konuşma vardı. Ben konuya vakıf değildim araya girdim. Kendisine 'Şafak Abi' olarak hitap ettim. 'Aranızda bir sorun varsa sakince çözelim' dedim. Görüşmede Şafak, Kadir'e hakaretler ediyordu."

"KÜFREDEREK PARMAK SALLADI"

Ali Yasak; "Ben en son duyduğum kadarıyla Kadir, Şafak'a hitaben; 'Şafak Abi, sen benim arkamdan böyle böyle küfür mü ediyorsun? Bunun üzerine Şafak daha çok şiddetli konuşmaya başladı ve Kadir'e sesini yükseltmeye, ağır hakaretler ile küfretmeye başladı. Her ne kadar araya girmeye çalışsam da ilk anda başarılı olamadım. Şafak'ın Kadir'e küfür ederek parmak salladığını gördüm. O arada Kadir, Şafak'a bana hakaret, küfür etme dedi" diyerek devam etti.

"ŞAFAK'I AMBULANSA TAŞIMAK İSTEDİM"

Tartışma esnasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Kadir'i sakinleştirmeye çalıştığını ve aralarına girdiğini belirten Ali Yasak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Şafak'ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı ve döndüğümde Kadir'in elinde silah gördüm. Şafak vuruldu ve yere düştü. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa daha bir el ateş ettiğini gördüm. Ben bu süreçte Şafak'ı dışarıya çıkartıp ambulansı çağırmak istedim. Şafak kilolu olduğu için taşıyamadım. Ve sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak'ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim.

Daha sonra Kadir, Şafak'ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. Hayatımda daha önce hiçbir çatışmanın içerisinde bulunmadım. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım."

"SİLAHI KEDİ MAMASI POŞETİNE KOYUP, KAYALIKLARA GİZLEDİM"

Daha sonrasında silahı Kadir Yasak'tan alarak oradan uzaklaştıklarını belirten Ali Yasak, "Daha sonra Kadir ile olay gecesi Yeşilyurt civarında sokaklarda gezdik. Sabah 9 gibi arkadaşım Batuhan A'yı aradım ve 'Dün gece Kadir bazı olaylar yaptı, kavga etti, işe gitmediysen gel beni dondurmacının ilerisinden al' dedim. Batuhan gelerek beni aldı. Batuhan'ın evine gittik. Kadir bu esnada halen sokaklarda geziyordu. Daha sonra medyadan konuyu duydum ve Şafak'ın vefat ettiğini öğrendim. Olay silahı bendeydi. Ben Batuhan'a kendimi kötü hissettiğimi ve hava almak istediğimi söyledim, o da bana her zaman kedileri beslediğini, kendisiyle dışarıya çıkabileceğini söyledi. Kedi maması alarak Batuhan ile dışarıya çıkarak sahile gittik. Bana silahı gömmek için boş poşet lazımdı. Ancak Batuhan'ın haberi olmadığı için ben Batuhan'a bütün kedileri beslettim ve boş mama poşetini alıp, kayalıklara doğru ilerledim. Silahı belimden çıkartıp, poşete koyup kayalıkların arasında gömdüm. Batuhan'ın bundan haberi yoktu. Yakalandığım gün kendi rızamla kimse benden bir şey talep etmeden bu silahı kendim teslim ettim. Daha sonra tekrar Batuhan'ın evine döndük" dedi.

"NEDEN KARDEŞİNİ TUTMADIN?"

Hakim Ali Yasak'a olay esnasında kardeşi Kadir Yasak'ın yaptığı eylemi engellemek amacıyla neden kardeşini değil de maktulü tuttuğunu sordu. Ali Yasak ise "Olayın şoku ile ben de tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka bir niyetim yoktu. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına veya ölümüne neden olacağını düşünemedim" şeklinde cevap verdi.