Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 kişiden Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan isimli zanlıları gözaltına aldı. Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyette konu ile ilgili ifade veren Suphi Malgaz, gayrimenkul satışından dolayı Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı nedeniyle anlaşmazlık olduğunu söyledi. Kendisinin gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya başka birine satması üzerine Gökhan Karakan'ın 100 bin lira daha istediğini anlatan Malgaz, Gökhan Karakan'ın yaşanan anlaşmazlık üzerine "O zaman ağabeylerimi gönderirim" diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Yaşananlar üzerine avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın davetiyle bir kafede buluştuklarını anlatan Yasak, burada yaptıkları görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını ifade etti.

Kafeden ayrıldıktan sonra avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yazılı bir sözleşme olmadan parayı vermemesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu belirten Malgaz, bunun üzerine kendisini arayan Gökhan Karakan'a parayı avukatına verdiğini ve onunla görüşmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı güvenlik kamera incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve silahı Kadir Yasak isimli şahsın kullandığı tespit edildi.

(İHA)