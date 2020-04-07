Şafak Mahmutyazıcıoğlu: İftira derlerse belgesi mevcut

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Twitter hesabından attığı tweetlerle gündeme bomba gibi oturdu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulüp idarecisi Ali Naibi'ye yönelttiği sorularla ilgili Asist Analiz'e açıklamalar yaptı.



Olayların bu noktaya gelmesini hiç istemediğini belirten Beşiktaş'ın eski yöneticisi; her olan bitenin eski yönetime atılması karşısında artık dolup taştığını ve bu işin sonuna kadar gideceğini söyledi.



"Son icra kurulu zamanı fark ettik"



Ali Naibi'nin çift prim aldığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Son icra kurulunda nerelerden kesintiye gidebiliriz diye hesap kitap yapıyorduk. Bir de baktık ki Ali Naibi'ye iki prim yazıldığına şahit olduk" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Beşiktaş'ın eski yöneticisi, çift prim meselesini Ali Naibi'ye sorduğunu ve şu cevabı aldığını aktardı:



"Prim olayını görünce Ali Naibi ile konuştum. Kendisinin cevabı "Başkana sor ağabey" oldu. Primi başkan almıyor ki neden başkan sorayım, dedim."



"İftira derlerse belgeler mevcut"



Elinde belgeler olduğunu da ifade eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Söylediklerim inkar edilir veya iftira denirse elimde belgeler mevcut. Her şeyi ortaya koyarım. Ben bir yönetici olarak sorumluluğumu yerine getirdim" dedi.



"Ali Naibi açıklamıyorsa Ahmet Nur Çebi açıklamak zorunda"



Naibi'nin açıklama yapmak zorunda olduğunu söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Bu primleri açıklamak zorundalar. Ali Naibi açıklamazsa Ahmet Nur Çebi açıklamalı. O dönem finansın başında da Çebi vardı, onayı veren merci kendisi. Başkanın bu paraya ihtiyacı elbette yoktur ancak açıklamak zorunda" diyerek sözlerine devam etti.



"7 sene sanki bizim karşımızdaymış gibi davranıyor"



Gündemin corona virüsten yeterince meşgul olduğunu belirten eski yönetici, "Ortada corona virüs var, maçlar oynanmıyor. Bu durumda bile eski yönetime top atılıyor. Her şeyi eskiye atarsan; "sen de finansın başındaydın" deriz. Bunları bilmiyor muydu, "güçlü başkan" diye geldi. 7 sene boyunca sanki bizim karşımızdaymış gibi davranıyor. "Transfere karıştırmıyorlardı" dedi, nasıl karıştırmayalım ikinci başkan Çebi'ydi. Ben o zaman yedek üyeydim" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 1 aydır yönetim kurulunda bulunduğu arkadaşlarıyla bir araya gelmediğini aktaran Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tweetlerini de kimseyle irtibata geçmeden attığını söyledi.



Mahmutyazıcıoğlu, son olarak Fikret Orman, yeniden başkan seçilse dahi bir daha yönetimde bulunmayacağını ifade ederek, cümlelerini sonlandırdı.