Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırıda restoranın kapısında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.
Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Saldırı anından restoranın kapısında yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde bekleyen 3 kişi, silahlı saldırıyla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.
(Volkan Kayalar/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anında restoran önünde yaşananlar kamerada - Son Dakika