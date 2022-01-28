BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA görüntü yeniden - Son Dakika