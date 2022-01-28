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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA

28.01.2022 09:39

BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
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