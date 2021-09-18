Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi

MUHABİRE KAFA ATTI

"Yasak Elma" dizisinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, önceki akşam Cihangir'deydi. Avukat Burak Mengü'yle evliliği 2018 yılında sona eren oyuncu, rol aldığı dizinin yönetmenlerinden Oğulcan Eren Akay'la 22 adlı mekanda görüntülendi.

Gece boyunca samimi görüntüler sergileyen ikili, mekandan saat 03.00'te ayrıldı. O sırada flaşların patlamasıyla ortalık karıştı. Akay fotoğraf çeken basın mensuplarına küfürler etti, Kanal D muhabiri Barış Agil'e de kafa atıp tekmeyle saldırdı.

BUNU MU HAK EDİYORUM!

Araya girmeye çalışan Şafak Pekdemir, Oğulcan Eren Akay'ı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Önce olay yerinden uzaklaşan Akay'ın arkasından giden oyuncu, daha sonra geri dönüp muhabirlerden özür diledi.

"Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın, kullanmayın demiyorum ama lütfen beni gömmeyin. Beni tanıyorsunuz, 10 yıldır beni bir olayın içinde gördünüz mü? Ben bunu mu hak ediyorum ulan" diyen Pekdemir, gözyaşlarına boğuldu.