SPOR Şafak Sezer'den Sivasspor antrenmanına ziyaret - Son Dakika

SPOR Şafak Sezer'den Sivasspor antrenmanına ziyaret

SİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ve yarım saha çift kale maç yaptı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer kulüp tesislerine gelerek antrenmanı ziyaret etti. Futbolcular ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fotoğraf çektiren Sezer'e, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Mehmet Akif Bağce eşlik etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.