Şafak Sezer: Kolpaçino 4 çok yakında

SENARİSTLE BULUŞTU



Şafak Sezer, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda "Kolpaçino" filmlerinin senaristlerinden Suat Özkan ve yakın arkadaşı Ercan Avşar'la bir araya geldi. Ünlü oyuncu çıkışta görüntülerini çeken basın mensuplarına yüzünü gizleyerek şaka yaptı.



"2 AYDIR KONUŞUYORUZ"



Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şafak Sezer, "Kolpaçino serisinin 4'üncü filmini çekecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde konuşuyoruz. Yakında senaryoyu yazmaya başlayacağız. Kadroda ünlü isimler de olacak. Güzel bir şey çıkaracağız."



Şafak Sezer, başrolünde oynadığı "Kolpaçino" filmlerinin senaryosuna da imzasını atmıştı.