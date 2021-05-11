Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu

İş adamı Şafak Susamcıoğlu, 5 yıl önce evlendiği Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu ile boşanma kararı aldı. 4 yaşında bir oğlu olan çift, 5 ay önce boşanmak üzere dava açtı. Boşanma süreci devam eden çiftten Şafak Susamcıoğlu, eşi, kardeşi Cem Masis ve kayınpederi Dikran Masis hakkında birçok iddiada bulunup şikayetçi oldu.

"OĞLUMUN YÜZÜNE UYUŞTURU MADDE DUMANI ÜFLÜYOR"

Eşi Alexandra'dan şikayetçi olan Şafak Susamcıoğlu; "Eşim uyuşturucu madde kullanıyor. Beni 'Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım' diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de 'Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur' derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum onun yüzünden yaralanmıştı" dedi.

"ÇOCUĞUMA İÇKİ İÇİRİYOR"

Sözlerine şöyle devam eden Susamcıoğlu; "Eşim, oğlumla hiç ilgilenmiyor. 1.5 yıl önce telefonla konuşurken oğlumu yıkadığı küvette unuttu. Annem, boğulmak üzereyken kurtardı. Eşim sürekli alkol kullanan biri. İçki şişesini oğlumun eline veriyor ve içtiği içkileri tattırıyor. Kendisini uyardığımda bana 'Babam seni öldürür. Ne kadar zengin olduğunu biliyorsun' diyor."

"KARDEŞİ CEM İLE EVDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRİYOR"

Aynı zamanda eşi Alexandra'nın kardeşi Cem Masis'ten de şikayetçi olan Şafak Susamcıoğlu, "Eşim, kardeşi Cem Masis ile evde saksıda uyuşturucu madde yetiştiriyor. Bir gün Cem'in Beykoz'daki evlerinin üst katında bir şey sakladıklarını fark ettim. Cem'in elindeki poşette uyuşturucu madde vardı. Cem bunu bir yerde söylememem konusunda beni tehdit etti. Tabancasını alnımın ortasına dayadı" şeklinde konuştu.

"OĞLUMUN VELAYETİNİ VERMEYİ KABUL ETMEYİNCE TEHDİT ETTİLER"

Sabah'a konuşan Şafak Susamcıoğlu "Boşanma protokolünü imzalayıp çocuğumun velayetini onlara vermemi istiyorlar. Oğlumun annesi tarafından yetiştirilmesini istemiyorum. Bana Foça'daki yazlık ile düğün hediyesi olan altınları vermek istiyorlar. Benim oğlum satılık değil. Tek mücadelem oğlum için. Kayınpederimin avukatı Semih Şen 'Bak bunlar güçlü insanlar. Teklifi kabul et. Bizi fazla uğraştırma' dedi. Ben kabul etmeyince de, 'Sana dünyayı dar ederim' diye tehditler savurdu. Can güvenliğim tehlikede. Adalete güveniyorum."