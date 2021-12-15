Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı öğrencisi Şafak Topçu'nun yeterlilik sözlü sınavı, 28. 12. 2021 Salı günü saat 16: 00'da gerçekleşecektir.
Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir.
Tez Konusu: : Narrative in Space
Danışman Adı: Dr. Öğr. Üyesi Metin Çavuş
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Meeting ID: 946 6469 1419
Passcode: 610735
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