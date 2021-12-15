Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı - Son Dakika
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Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı

15.12.2021 20:11
Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı

Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü SınavıTasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı öğrencisi Şafak Topçu'nun yeterlilik sözlü sınavı, 28. 12. 2021 Salı günü saat 16: 00'da gerçekleşecektir.

Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı öğrencisi Şafak Topçu'nun yeterlilik sözlü sınavı, 28. 12. 2021 Salı günü saat 16: 00'da gerçekleşecektir.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir.

Tez Konusu: : Narrative in Space

Danışman Adı: Dr. Öğr. Üyesi Metin Çavuş

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https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/94664691419? pwd=Z2NMUEFPVFpFYzNaOVBkT1FiaVdzZz09

Meeting ID: 946 6469 1419

Passcode: 610735

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YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Doktora, Salı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı - Son Dakika

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