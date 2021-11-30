Şafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Bursa ve İstanbul'da şafak vakti 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi ile fuhşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı. Polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınların ifadesi alınırken, yabancı uyruklu olan 11 kadın sınır dışı edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi.

(Ali Kamur - Berktuğ Öncü/ İHA)