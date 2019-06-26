Şafak vakti FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
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Adana'da Fetullahçı terör örgütü kapsamında yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı çıkan 37 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
'da Fetullahçı terör örgütü kapsamında yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı çıkan 37 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
Fetullahçı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturmada 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda Fetullahçı terör örgütü olduğu ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlılar arasında, atanamayan öğretmenler ile askeri okuldan atılan öğrencileri olduğu öğrenildi. - ADANA
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