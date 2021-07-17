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BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ… - Son Dakika

BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…

17.07.2021 14:29
BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…, System.String[]

'Şafak Vakti' filminin Sivas'taki tüm gösterimleri Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak izleyici ile buluşturuldu.

'Şafak Vakti' filminin Sivas'taki tüm gösterimleri Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak izleyici ile buluşturuldu.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında gösterime giren Şafak Vakti filmi, Belediyemiz tarafından şehirdeki sinema salonlarında ücretsiz olarak izleyicilere sunuldu. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, filmin ilk gösterimini şehit aileleri ile birlikte izledi.

Belediyemiz örnek bir çalışmaya daha imza attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Şafak Vakti sinema filmi; şehit aileleri, gaziler ve öğrencilere yönelik özel seansla gösterime sunuldu.

15 Temmuz Perşembe akşamı saat 21. 00'da yapılan Şafak Vakti filminin gösterimini ortaokul ve lise çağındaki gençler izledi. Duygu dolu anların yaşandığı sinema filmi izleyenler tarafından tam not aldı.

"15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve şehitlerimizi unutturmamak için gençlerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte filmi izleyemeye geldik. " diyen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin; "15 Temmuz'u sizlere daha iyi anlatabilmek adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız o gün yaşananları beyaz perdeye taşıdı. Biz de sizlerle birlikte bu filmi ilk kez izleyeceğiz. O gün yaşananları unutmak mümkün değil. Milletimizin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi unutmak mümkün değil. Akıncı Üssü'nden uçakların kalkmasını engellemek için şehit olan Ali Nar'ı, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekatçılarımızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne giden ve darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düşen Cuma Dağ'ı, Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ü, 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ve Abdullah Tayyip Olçok'ı, Ömer Halis Demir'i, sevdikleriyle vedalaşamadan evlerinden çıkan bedenlerini; tanka, uçaklara, mermilere siper eden yüce Türk Milletini unutmayacağız, unutturmayacağız. " dedi.

"15 Temmuz'da bu milletin bayrağına, bu milletin kutsalına ve bu millete karşı yapılan hainliği, alçaklığı ve onu bertaraf eden, ortadan kaldıran kahraman milletimizi görmek adına güzel bir film yapılmış. " diyen Başkanımız Bilgin, "Gerçekleri beyaz perdeye taşımışlar, bu duyguyu aşılamak bunu bizzat görmeniz adına 15 ve 16 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz izleme imkanı sunuyoruz. Eğer talep olursa da inşallah bunu devam ettirebiliriz. Bu ülkenin sahibi olan gençler olarak inşallah devletimize, milletimize her zamankinden çok daha iyi hizmet edeceğinize inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Filmi izlemeye gelenler ise Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek filmi çok beğendiklerini ifade ettiler.

Oluşturma Tarihi : 17 Temmuz, 2021

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BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…
BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…
BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…
BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…
BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…
BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…

Sivas Belediyesi, 15 Temmuz, Darbe, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ… - Son Dakika


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