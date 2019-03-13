Son Dakika Haberleri: Şafak Vakti Narkotik Operasyonu

Şafak Vakti Narkotik Operasyonu

24 dakika önce

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Şafak Vakti Narkotik Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenen adreslere, sabah ezanı okunurken eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de desteklediği Beykoz merkezli operasyonda 40 adrese baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda narkotik madde ele geçirdi.

Özellikle "torbacı" diye tabir edilen kişilerin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:44 Kaynak: AA

İstanbul, Beykoz, Narkotik, Güncel
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