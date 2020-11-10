Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı

10.11.2020 13:19

Son dakika gelişmesine göre Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı Adana'da aralarında özel harekatında olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı Operasyon anı ise hem karadan hem havadan görüntülendi Adana'da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti...

Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı

Adana'da aralarında özel harekatında olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Operasyon anı ise hem karadan hem havadan görüntülendi

ADANA - Adana'da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çocunluğu Suriyeli olan torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takipler sırasında polis yaptığı operasyonda 10 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise önce 221 bin 175 uyuşturucu hap, 64 kilo 750 gram toz, 8 kilo 350 gram kubar esrar ve 2, 61 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Polis zanlıları takibe devam etti. Soruşturma kapsamında bugün de şafak vakti 20 adrese özel harekatın da aralarında olduğu 300 polisle baskın yapıldı. Polis baskında 1'i kadın 18 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 2'sinin sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirici paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise soba borusu içinden ve sigara paketinden 27 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Polisin operasyon anı ise hem karadan hem de havadan saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şafak vakti 300 polisle torbacı operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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