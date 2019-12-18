Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı - Son Dakika

Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı

8 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:26 Kaynak: İHA
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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