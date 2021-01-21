Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon - Son Dakika

Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon

21.01.2021 09:52

Son dakika haber... Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon Adana polisi şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı ADANA - Adana'da şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen film gibi torbacı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon

Adana polisi şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı

ADANA - Adana'da şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen film gibi torbacı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü binasında toplandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü toplanan polislere torbacılara göz açtırmayacaklarını söyledi. Daha sonra ise müdür telsizden operasyonun başlaması için talimat verdi. Talimat üzerine başlayan operasyon havadan ve karadan görüntülendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 350 polisle yapılan baskınlarda tek tek torbacıların evlerine girildi. Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramalarda 64 gram bonzai, 31 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 112 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon
Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon
Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon
Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon

Özel Harekat, Narkotik, Adana, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek
Japonya'da bir şirket Japonya'da bir şirket "yalan makinesi" uygulaması geliştirdi         
10:08
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı         
09:34
Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı         
09:12
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar         
08:44
Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde korona nedeniyle talep patlaması yaşanıyor Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde korona nedeniyle talep patlaması yaşanıyor         
08:33
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı         
01:16
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Ahmet Nur Çebi'den transfer için acı reçete: Kadro dışı oyuncular gitmeden transfer yapmamız zor Ahmet Nur Çebi'den transfer için acı reçete: Kadro dışı oyuncular gitmeden transfer yapmamız zor         
00:07
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 10:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei