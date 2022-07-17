Antalya'da safari araçları denetlendi

Antalya'nın doğal güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun talep gösterdiği safari turlarında kullanılan araçlar jandarma tarafından denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gerçekleştirilen denetimde, safari araçlardaki güvenlik sistemleri kontrol edildi. Denetimlerde, özellikle araçlarda bulunması zorunlu emniyet kemeri sistemleri, uygunluk belgeleri, sigorta, muayene, izin belgeleri gibi konular kontrol edildi.
Toplam 45 aracın kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülere de dikkat etmeleri gerekli hususlar, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
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