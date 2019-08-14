Safari cipi devrildi: 6'sı yabancı uyruklu 16 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen cip safari kazasında 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen cip safari kazasında 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, Kaş ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Yakup K. yönetimindeki 48 PN 285 plakalı safari cipi, belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Yakup K. ile 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kaş ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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