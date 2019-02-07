Son Dakika Haberleri: Safari'nin Yeniliklerine Daha Erken Erişebileceğiniz Technology Preview 75 Yayınlandı

Safari'nin Yeniliklerine Daha Erken Erişebileceğiniz Technology Preview 75 Yayınlandı

1 saat önce

Mac kullanıcılarının Safari'nin beta sürümlerini deneyimlediği Technology Preview'ın yeniliklerle dolu 75. sürümü yayınlandı

Safari'nin Yeniliklerine Daha Erken Erişebileceğiniz Technology Preview 75 Yayınlandı, System.String[]
Silikon Vadisi devlerinden Apple, Safari Technology Preview'un yeni bir sürümünü yayınladı. Apple'ın Safari'ye getireceği yenilikleri içeren güncellemelerin test aşamalarının yürütüldüğü ve sorunların düzeltildiği bu platform, bütün macOS High Sierra ve macOS Mojave ( Mac'in yayınlanan en güncel sürüm) kullanıcıları tarafından indirilip erişilebiliyor.



Safari'nin yeni güncellemesi; WebRTC, Akıllı İzleme Önleme, Web Kimliği Doğrulama, Medya, Erişilebilirlik, Mizanpaj, Web API, Web Sürücüsü, Web Denetçisi ve CSS için hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Yeni sürüm ile aynı zamanda ekran yakalama özelliğinin de Safari'ye ekleneceği, yayınlanan ön izlemede görülüyor.






Mac'in içerisinde bulunan Apple'ın uygulama mağazası App Store üzerinden indirilebilen Safari Technology Preview, geliştirme sürecindeki tarayıcı versiyonu hakkında geliştiricilerden ve kullanıcılardan geri bildirim toplanmasını sağlarken aynı zamanda kullanıcıların Safari'nin son yeniliklerini daha erken deneme fırsatı yakalamasına olanak tanıyor.




Apple'ın Safari Technology Preview uygulamasını buradan işletim sisteminize uygun versiyonunu seçerek indirebilir ve siz de yenilikleri daha son kullanıcı için yayınlanmadan deneyimleme şansını yakalayabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:46 

Teknoloji
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