SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor - Son Dakika

Meme coin SafeMoon'da da aynı başarıya yakalayanlar ise limandan ayrılmadan önce HUH Token için yelken açmaya hazırlanıyor. Piyasaya girmesinden bu yana muazzam bir başarı gösteren HUH Token, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

SafeMoon coinlerini yakıyor!

SafeMoon süreç içinden HUH Token'dan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Para birimini bulmak için aritmetik ve madenciliği kullanmak yerine, kullanımdan sonra ve zamanla kullanımı için çok sayıda jetonu yakmaya başlıyor. Dolayısıyla SafeMoon "kontratına" bir kat trilyon jetonla başlayarak, bunları piyasaya sürüyor. Mart ayının başında bir SafeMoon 0,00000000001 değerindeyken bu oran nisan-mayıs aralığında yaklaşık 0,0000008 dolara ulaştı. Bu rakamların aritmetiğini yapanlar ise 1 Mart'ta 100 dolarlık bir yatırımın nisanda yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olacağı sonucuna ulaşıyor.

HUH Token %6000 büyüme kaydediyor

SafeMoon, küçük yatırımların ne kadar büyük getiriler sağlayabileceğinin mükemmel bir örneğini teşkil ederken bu fırsatları kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor. HUH Token ise benzer şekilde bir kripto devrimine öncülük etmeyi amaçlıyor. 6 Aralık'taki ilk çıkışından bu yana HUH Token %6000 gibi büyük bir büyüme kaydederek yatırımcılar için umut vadediyor. Başlangıçta 100 dolar yatırmış olanlar, zaman içinde 6000 dolar elde ediyor. Fakat Safemoon'un yükselişi bir gecede olmadı, bu yüzden bu tokenin potansiyelini takip etmek yatırımcılar için mantıklı bir seçim oluyor. E-kitabında ayrıntılı olarak açıklanan 'metHUH' adlı benzersiz bir sosyal medya platformu için planlara yer veren HUH Token, ideolojileriyle benzersiz tepki belirteçleri ekosistemi yaratıyor.

HUH Token'da 1 milyon dolarlık likiditeyi koruyor

HUH Token, piyasaya sürüldüğünden bu yana PancakeSwap ve Uniswap'ta 1 milyon dolarlık likiditeyi korumayı taahhüt ediyor. Bu likidite şu anda 2,75 milyon ve 9000'den fazla cüzdan sahibinin güvende olduğuna işaret ediyor. SafeMoon'u gözden kaçıranlar ise HUH Token satın almak ve avantajlarından yararlanmak için bekliyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

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