Üye Girişi
SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor - Son Dakika

SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor

29.12.2021 14:53
İlandır
SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor

SafeMoon tokeninin ilk çıktığından bu yana kimsenin tahmin edemeyeceği bir yükselişe yaşıyor. SafeMoon, Mart 2021'de Binance Akıllı Zincir ağında piyasaya sürülen bir kripto para birimi sayılıyor. Mart ayında SafeMoon'da 100 dolar tutmuş olanların yatırımlarından yalnızca birkaç ay sonra 8 milyon dolar değerinde ulaştığı belirtiliyor.

Meme coin SafeMoon'da da aynı başarıya yakalayanlar ise limandan ayrılmadan önce HUH Token için yelken açmaya hazırlanıyor. Piyasaya girmesinden bu yana muazzam bir başarı gösteren HUH Token, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor

SafeMoon coinlerini yakıyor!

SafeMoon süreç içinden HUH Token'dan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Para birimini bulmak için aritmetik ve madenciliği kullanmak yerine, kullanımdan sonra ve zamanla kullanımı için çok sayıda jetonu yakmaya başlıyor. Dolayısıyla SafeMoon "kontratına" bir kat trilyon jetonla başlayarak, bunları piyasaya sürüyor. Mart ayının başında bir SafeMoon 0,00000000001 değerindeyken bu oran nisan-mayıs aralığında yaklaşık 0,0000008 dolara ulaştı. Bu rakamların aritmetiğini yapanlar ise 1 Mart'ta 100 dolarlık bir yatırımın nisanda yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olacağı sonucuna ulaşıyor.

HUH Token %6000 büyüme kaydediyor

SafeMoon, küçük yatırımların ne kadar büyük getiriler sağlayabileceğinin mükemmel bir örneğini teşkil ederken bu fırsatları kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor. HUH Token ise benzer şekilde bir kripto devrimine öncülük etmeyi amaçlıyor. 6 Aralık'taki ilk çıkışından bu yana HUH Token %6000 gibi büyük bir büyüme kaydederek yatırımcılar için umut vadediyor. Başlangıçta 100 dolar yatırmış olanlar, zaman içinde 6000 dolar elde ediyor. Fakat Safemoon'un yükselişi bir gecede olmadı, bu yüzden bu tokenin potansiyelini takip etmek yatırımcılar için mantıklı bir seçim oluyor. E-kitabında ayrıntılı olarak açıklanan 'metHUH' adlı benzersiz bir sosyal medya platformu için planlara yer veren HUH Token, ideolojileriyle benzersiz tepki belirteçleri ekosistemi yaratıyor.

HUH Token'da 1 milyon dolarlık likiditeyi koruyor

HUH Token, piyasaya sürüldüğünden bu yana PancakeSwap ve Uniswap'ta 1 milyon dolarlık likiditeyi korumayı taahhüt ediyor. Bu likidite şu anda 2,75 milyon ve 9000'den fazla cüzdan sahibinin güvende olduğuna işaret ediyor. SafeMoon'u gözden kaçıranlar ise HUH Token satın almak ve avantajlarından yararlanmak için bekliyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

YORUMLAR
500

Kripto, dolar, token, Mart, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor - Son Dakika


Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!         
14:55
Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok..         
14:50
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Pınar Deniz'den karantina sonu videosu Pınar Deniz'den karantina sonu videosu         
14:32
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
13:37
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:32 Pınar Deniz'den karantina sonu videosu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:12 Mansur Yavaş, ekonomiye dair yorumlarıyla gündem olan Zehra Teyze ile bir araya geldi
14:10 DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:01:08. #1.13#
SON DAKİKA: SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement