Safet Hadzic: Malatya'da bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor 'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana 'da teknik direktör Safet Hadzic, Türkiye liginin çok çok güçlü bir lig olduğunu belirterek, "Biz de bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz" dedi.UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda yarın karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesi Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic, karışık duygular içerisinde olduklarını kaydederek, "Çünkü Malatya ekibini çok fazla tanımıyorum, çok güçlü bir ekip olduklarını biliyorum. Türkiye ligi zaten çok güçlü bir lig. Bizde bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Her takımın hedefinin olması lazım. Tabi ki burada favori olan Malatyaspor'dur ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Buradaki maçtan sonra orada da bir maçımız var. İki maç sonucunda daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum. Biz kaliteli bir takımız. Malatya'nın bizden daha kaliteli oyuncuları olabilir ama biz buraya korkarak değil futbol oynamaya geldik" şeklinde konuştu.MİRAL SAMARDZIC: İYİ BİR SONUÇ ALMAYI HEDEFLİYORUZDaha önce Akhisarspor'da forma giyen Olimpija Ljubljana savunma oyuncusu Miral Samardzic Türkiye'de oynadığını belirterek, "Burayı çok iyi tanıyorum. Çok kaliteli bir lig ve bu maç bizim için çok zorlu olacak. Biz de buraya boşuna gelmedik. İyi bir sonuç almayı hedefliyoruz. Her oyuncunun hedefi olması lazım. Her futbolcunun hedefi var ama şu an takım olarak buraya geldik, takım olarak bir hedefimiz var. Grup aşamalarına çıkmayı düşünüyoruz. Onun için buraya geldik. Lige yeni başladık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Her geçen maç daha iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Bu maç için de öyle olmasını diliyorum" dedi.Olimpija Ljubljana, Yeni Malatyaspor maçının son hazırlıklarınını da tamamlayarak kamp yaptığı otele geçti.MALATYA, İDMANINI TATİK ÇALIŞMASIYLA TAMAMLADIYeni Malatyaspor ise yarın evinde ağırlayacağı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanda futbolcular daha sonra 4 kişilik gruplara ayrılarak, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. Antrenmana tüm futbolcular katıldı. Daha sonra basına kapalı gerçekleşen idmanın devamında ise Olimpija Ljubljana maçının taktik çalışması yapıldı.