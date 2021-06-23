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Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı

23.06.2021 13:33
Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıklayan Saffet Akarsu, planlarını ve projelerini aktardı.

Bursaspor Kulübü'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıklayan Saffet Akarsu, planlarını ve projelerini aktardı. Akarsu, "Biz susan divan kesinlikle olmayacağız. Bir de artık Bursaspor'da güzel bir beyaz sayfa açılması için çalışacağız. Her dönem başkan olmak için aday olmam, ben bir dönem için divanın saygınlığını tamamen yerine getirip, tüzüğü değiştirip Bursaspor'a yakışır hale getirip bırakmak istiyorum" dedi.

1 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu nedeniyle, Saffet Akarsu, Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adaylığını açıkladı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Saffet Akarsu, 1973 yılından bu yana kulübün üyesi olduğunu hatırlatarak, bir dönem de yöneticilik yaptığını dile getirdi."DİVAN YETKİSİZLİĞE MAHKUM EDİLDİ"Kendilerinin yöneticilik yaptıkları dönemde kulübün gelirlerinin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Akarsu, "Buna rağmen biz kulübü borçlandırmadık, aksine kulüpten alacaklı olan eski yönetici ağabeylerimizin ve arkadaşlarımızın ayaklarına kadar giderek borçların tamamını bağış yoluyla kapattırdık. Hatta şampiyon Bursaspor'un çekirdek kadrosunda başta Ömer Erdoğan olmak üzere pek çoğu bizim dönemimizde Bursasporlu oldular ve sonrasında merhum İbrahim Yazıcı başkanımızın döneminde -kendisini de buradan rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun- Anadolu devrimi yaparak şampiyon olduk. Ancak sonrası bildiğiniz gibi tufan. Yazıcı dönemi sonrası tufan oldu ve bugünlere geldik. Divan kurulurken yetkileri daha fazlaydı, sonraları gelen yönetimler, divan üzerlerinde baskı kurmasın diye yetkileri kısıtladılar, divan yetkisizliğe mahkum edildi" dedi."DİVANIMIZI LAYIK OLDUĞU ÖNEME TAŞIYACAĞIZ"Bu yüzden aday olduğunu ve yeniden, projeler ile birlikte Divan Başkanlık Kurulu'nu saygınlığa ulaştıracaklarını kaydeden Akarsu, "Yeni bir tüzük kurultayıyla köklü kulüplerin tüzüklerinde ne varsa bizde de olmasını sağlayacağız, daha iyisini gerçekleştireceğiz. 41 yılını doldurmuş üyelerimiz var, 41 kere maşallah diyeceğimiz divan üyelerimizi kulübe daha fazla sahip çıkmaları için Yüksek Divan Kurulu'nu oluşturacağız. Kavgadan uzak bir Bursaspor hayata geçsin diye, yeni bir sayfa açmamız lazım. Kulüpte başkanlık yapmış tüm başkanlarımızı bir araya getirip onların bu kulübe sahip çıkmalarını sağlamaya çalışacağız. Herkesin şikayet ettiği üzere, tribünlerin medya  üzerinden yönetime ayar vermesine son verip, yönetim ile tribün arasında köprüyü sağlayacağız. Köprüyü iyi yapacağız. Yıllardır böyle olması gerektiğine inanıyorum, Divan'ın saygınlığını mutlaka sağlayacağız. Divanın mutlaka bir yönetim binası lokal ve altında stor mağazası Bursaspor ürünlerini satan bir bağımsız bina mutlaka kazandıracağız. Projesi hazır. Yönetimle ve Bursasporlularla bu konuyu mutlaka çözeceğiz. 731 divan üyemize rağmen maalesef 264 divan üyemizin oy kullanabiliyor olması, divanımızın üyelerimiz gözünde önemini yitirmiş olmasına işaret ediyor. Bu konu içimizi acıtıyor. Projelerimiz ve etkin çalışmalarımıza divanımızı layık olduğu öneme taşıyacağız" şeklinde konuştu."BİZİM VAKIF SANKİ BURSASPOR'A KATKI KOYMAK İÇİN DEĞİL DE, YÖNETİCİLERE PARA KAZANDIRMAK İÇİN KURULMUŞ"Bursaspor Vakıf ile ilgili özel bir parantez açan Akarsu, yönetimler kadar vakfın da tam bir muamma olduğunu söyledi."Ali Ay döneminde vakfı ele geçiren grup bugüne kadar kafasına göre üye almış. Bizim böyle bir konudan haberimiz bile olmadı, vakfın da hiçbir faaliyetini duymadık." diyen Akarsu şöyle devam etti;"Esas Bursaspor Vakfı ile ilgili bizleri şoke eden çok üzücü bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Vakıflar ne için kurulur, yardımlar toplansın ve vakıf üzerinden eğitim ve diğer etkinliklere kolayca ulaşılabilsin diye. Bizim vakıf sanki Bursaspor'a katkı koymak için değil de yöneticilere para kazandırmak için kurulmuş. Vakfın başkanlığını yapan Galip Sakder, Genel Kurul yapmak için karar alıyor ve genel kurul gündemini hazırlıyor. Sayın basın mensupları, gündemin 7. Maddesinde aynen şöyle yazıyor 'Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin tespiti', şaşılacak gibi. Bu arkadaş yöneticiliği para karşılığı mı yapıyor merak ediyorum. Şimdi de Divan Başkanlığı'na aday oluyor. Bu zihniyetin divana faydasını siz düşünün. Şimdi çıkıp biz bunu tüzük gereği yazdık diye savunmaya geçebilirler, geçmiş olsun. Şayet 'Bursaspor Vakfı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hiçbir ücret ve bedel almadan çalışmalarının onaylanması' şeklinde yazmış olsalardı, sözümüz olmazdı. Bu zihniyete Divan üyelerinin oy verebileceğini ve divanı bu zihniyete teslim edebileceğini düşünmüyorum, düşünemiyorum.""SUSAN DİVAN OLMAYACAĞIZ"

Son olarak Akarsu, "Biz susan divan kesinlikle olmayacağız. Bir de artık Bursaspor'da güzel bir beyaz sayfa açılması için çalışacağız. Her dönem başkan olmak için aday olmam, ben bir dönem için divanın saygınlığını tamamen yerine getirip, tüzüğü değiştirip Bursaspor'a yakışır hale getirip bırakmak istiyorum. İmajı düşürülmeye çalışılan, şampiyon Bursasporumuzun başarılarına katkı koymak için adayım. Ben kimsenin adamı olmam. Söylenecek son lafı ilk söylerim, sevgimi de baştan belirtirim, tenkiti de baştan yaparım. Ben farklı bir divan başkanlığına, Bursaspor'a yakışan divanı getirmek için projemiz her şeyimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı
Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika Spor


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