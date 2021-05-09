Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" - Son Dakika

Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

09.05.2021 20:44

- Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş, Ankaraspor maçının ardından, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

- Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

ANKARA - İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş, Ankaraspor maçının ardından, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktör Saffet Akbaş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Akbaş, "Maçta sonuçta bizim istediğimiz gibi oldu. Her iki takım futbolcularını, ligin son hafta olması nedeniyle mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Maç aşağı yukarı beklediğimiz düzeyde geçti diyebilirim. Rakibin eksilerini biliyorduk. Ona göre de oynamaya çalıştık. Sadece 2 gol ile yetinebildik ama rakibe de özellikle ilk yarıda pozisyonlar verdik. Kazanmak bizim için mutluluk verici. Play-off ilk maçını rakibimiz Altay ile deplasmanda oynayacağız. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle oyuncularımız ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıp o mutluluğu yaşamak istiyoruz. Aslında bunu başarabilirsek başarı diyebileceğim. En azından play-off'tan çıkarsak camia olarak çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Saffet Akbaş: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
Saffet Akbaş: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
Saffet Akbaş: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
Saffet Akbaş: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Ankaraspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Saffet Akbaş: 'Süper Lig'e çıkmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü pozları sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü pozları sosyal medyadan paylaştı Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yavru Vatan'da krize neden oldu TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yavru Vatan'da krize neden oldu         
23:53
AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay         
23:15
TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi         
22:24
Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı         
22:17
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti         
22:05
ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı         
19:55
Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi         
18:13
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti         
17:37
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 00:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement