Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saffet Emre Tonguç'un 'Kanatlarımda İstanbul' adlı kitabı çıktı - Son Dakika

Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı çıktı

6 saat önce

TARİHÇİ ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı bir davetle tanıtıldı.

Saffet Emre Tonguç'un
TARİHÇİ ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı bir davetle tanıtıldı.

Tonguç, İstanbul'un 80 farklı noktasını şehrin büyüleyici fotoğrafları ve anekdotlarıyla anlattığı kitabın tanıtımı önceki gün Raffles İstanbul Zorlu Center'da gerçekleştirildi. Tanıtım davetine Revna Demirören, Pervin Ersoy, Atıl Kutoğlu, Azra Kohen, Banu Yentur, Berrin Zorlu, Çiğdem Kamer, Daphne Behar, Jaklin Güner, Dilek Avşar, Şebnem Çapa, Yasemin Kamhi, Sevan Bıçakçı, Leyla Alaton, Saba Tümer, Semiramis Pekkan, Sunay Akın, Taylan Kümeli gibi isimlerin katıldı. Davetliler Tonguç ile hatıra fotoğrafı çektirerek kitabını imzalattı.


- İstabul
Saffet Emre Tonguç, Zorlu Center, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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