Saffet Emre Tonguç ve Vedat Milor'un Sesli Anlatımıyla Keşfet!
1 saat önce
Piri, Bayram tatilini İstanbul'da geçireceklere benzersiz bir keşif fırsatı sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:26 Kaynak: Bültenler
Piri ile kullanıcılarını Ramazan Bayramı'nda İstanbul'u keşfe çıkmaya davet ediyor.
Konusunda uzman rehberlerin anlatımıyla şehri keşfetmeye imkân sağlayan sesli tur rehberi uygulaması Piri ile kullanıcılar harita üzerinden rotalarını ve konumlarını takip ederek bayram tatili boyunca yeni yerler keşfedebiliyor. Piri uygulamasında yer alan, Saffet Emre Tonguç'un 'En Eski Alışveriş Merkezi – Kapalıçarşı' ve 'Batı'nın Kayzeri, Doğu'nun Sultanı – Tarihi Yarımada' sesli turları, İstanbul'un tarihi mekanlarını keşfe çağırıyor.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul tahminini açıkladı
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
UBER sürücüleri sistemin kapanmasına saatler kala Binali Yıldırım'dan yardım istedi
İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme