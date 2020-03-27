Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım! - Son Dakika

Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

24 dakika önce

SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!Evde kal Türkiyeİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

Evde kal Türkiye

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sancaklı, Kurallara uyarsak hep beraber koronavirüsten kurtuluruz dedi.

Milletvekili Sancaklı, koronavirüsten korunmak için bireysel temizliğin önemine dikkat çekerken, Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler var. Birincisi devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına birebir riayet etmek zorundayız. İkincisi ise herkesin bireysel olarak yapması gerekenler var. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Dezenfektemizi yapalım. Bunları hep beraber yaparsak bu beladan en az hasarla kurtuluruz. Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım ve bu beladan kurtulalım! Evde kal Türkiye açıklamasında bulundu.

Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

Saffet Sancaklı, Milletvekili, Kocaeli, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:03 Kaynak: DHA

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