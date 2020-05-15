Saffet Sancaklı: Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun onayı olmadan ligler... - Son Dakika

Saffet Sancaklı: Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun onayı olmadan ligler...

Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi sürecinde liglerin haziran ayında başlatılmasına yönelik kararına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Saffet Sancaklı: Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun onayı olmadan ligler..., System.String[]

Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi sürecinde liglerin haziran ayında başlatılmasına yönelik kararına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.




Ülkedeki herkesin son iki aydır Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalara odaklandığını belirten Sancaklı, "Hepimizin gözü kulağı onlarda. Bu kurumlardan gelen tüm uyarılara riayet etmeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı, maske takma, sosyal mesafe, evde kalma gibi tedbirler var. Onlar ne için bunu yapıyor? Bizlerin yani insanların sağlığı için. Futbolun da ana malzemesi insandır. Bu yüzden futbol maçlarının başlatılmasına TFF değil, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu karar vermeli. Onlar ne zaman 'buyurun oynayın' derse maçlar da o zaman başlamalı. Diğer bir deyişle önceliğimiz futbol değil insan sağlığı olmalı. Bu kararın futbol federasyonuna bırakılması sıkıntılı" ifadelerini kullandı.


"SAĞLIK BAKANLIĞI VE BİLİM KURULU DEVREYE GİRMELİ"


Sancaklı, bir futbol maçına hiç seyirci alınmasa dahi statta ortalama 800 kişinin olacağını dile getirerek, "Bu kadar insanın olacağı yerde sosyal mesafe nasıl olacak, izolasyon nasıl olacak? Takımlar şu an sadece kendi içlerinde çalışmalara başladılar ve burada bile iki gündür pozitif vaka haberleri üst üste geliyor. Yarın lig başladığında bir kişi de dahi pozitif vaka çıkarsa bunun altından kalkılmaz. Şöyle düşünün, örneğin bugün Gaziantepspor ile Kayserispor maç yapıyor diyelim ve 1 futbolcuda vaka tespit edildi, ne olacak? İki takım da karantinaya alınacak. Bitmedi, bu iki takımın bir hafta önce karşılaştığı takımlar da gözlem altına alınacak. Hatta bu kişilerin hepsinin aileleri risk altında olacağından onlar da tedbir amaçlı karantinaya girecek. Çok riskli ve sıkıntılı bir durum var ortada. Onun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu devreye girmeli ve onlar bu işin belirleyicisi olmalı. Onlar "oynayın" ya da "oynamayın" dedikten sonra top, futbol federasyonuna geçmeli" şeklinde konuştu.


"HİÇBİR KULÜP 'MAÇ YAPMAZSAK BATARIZ' DEMESİN ÇÜNKÜ SİZ ZATEN BATMIŞSINIZ"


Saffet Sancaklı, bu süreçte futbol ekonomisinin konuşulmasının yanlış olduğunu ve insan sağlığının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Süper Lig'de kalan maçların oynanmaması durumunda kulüplerin zararının 65 milyon dolar civarında olacağını belirten Sancaklı, şöyle devam etti:


"Hiç kimse bu virüsü dümen tutmasın. Hiçbir kulüp, 'maç yapmazsak batarız' demesin çünkü siz zaten batmışsınız. Buradaki en önemli şey insan sağlığı. Her gün onlarca kişi ölüyor. Biz Kıbrıs Savaşı'nda 495 şehit verdik. Düşünün savaşta 495 şehit. Şu ana kadar virüsten kaybettiğimiz insan sayısı 4 bini geçti. Dolayıyla da şu an ne futbolun oynanması ne oradan gelecek kar ya da zarar düşünülmemeli ve insan sağlığı ön planda olmalı."


"(LİGLER TAMAMLANAMAZSA) FUTBOLU YÖNETENLER BİR KARAR VERİR VE ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"


Sancaklı, "Liglerin tamamlanamaması durumunda sezon iptal mi edilmeli yoksa mevcut puan durumlarıyla ligler tescil mi edilmeli?" şeklindeki soruyu da şöyle cevapladı:


"İşin karar verici merciinin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. Onlar "İnsan sağlığı tehlikede, maçlar yapılamaz" derse, işte o zaman top, futbolu idare edenlere geçer. Oradan çıkacak kararın da herkesi topyekun memnun etmesi mümkün değil. Ne karar verilirse verilsin illa ki birileri memnun olmayacak. Onun için iş bu safhaya gelirse, futbolu yönetenler bir araya gelip enine boyuna düşünerek bir karar verir ve şeriatın kestiği parmak acımaz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:20 

Son Dakika Spor Saffet Sancaklı: Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun onayı olmadan ligler... - Son Dakika Spor
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