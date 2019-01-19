Son Dakika Haberleri: Saffet ve Serhat Akyüz Ticarete Atıldı

Saffet ve Serhat Akyüz Ticarete Atıldı

41 dakika önce

- Saffet ve Serhat Akyüz ticarete atıldıİSTANBUL - Eski futbolcu Saffet Akyüz ve Mehmet Akyüz, ticarete atılarak ev gereçleri satan bir mağaza açtı.

- Saffet ve Serhat Akyüz ticarete atıldı

İSTANBUL - Eski futbolcu Saffet Akyüz ve Mehmet Akyüz, ticarete atılarak ev gereçleri satan bir mağaza açtı.
Eski futbolcular, ticarete atıldı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Saffet Akyüz ve Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da forma giymiş olan futbolcu Serhat Akyüz, Bağcılar'da ev gereçleri satan bir mağaza açtı. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açıklamalarda bulunan eski futbolcu Saffet Akyüz, futbolcuların futbolu bıraktıktan sonra zorluk çektiklerini ifade ederek, "Adapte olmaya çalışıyoruz. Şu an Bağcılar'da yeğenim Serhat ve Engin ile birlikte Karaca mağazası açtık. Bu şartlarda bu yatırımı yapmak kolay değil. Umarım bizim için hayırlı bir yatırım olur. Yeğenimin tavsiyesi ile bu işe girdik. İnşallah olumlu neticelenir" şeklinde konuştu.
"Olumlu netice alırsak bir tane daha açmak istiyoruz"
Serhat Akyüz ile birlikte de oynadıklarını aktaran Saffet Akyüz, "Aile bağları önemli birbirimize destek olmamız gerekli. Serhat'la birlikte de oynadık. O da futbolu bırakmak üzere. Futbol sonrasında mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Şu an için böyle güzel bir mağaza açtık. Olumlu bir adımdan bir Karaca mağazası daha açmak işitiyoruz" ifadelerini kullandı.
Serhat Akyüz: "3-5 tane daha açmayı düşünüyoruz"
Aktif futbol hayatını Eyüpspor'da devam ettiren Serhat Akyüz ise aile genlerinde futbol olduğunun altını çizerek, "Anneden babadan gelen bir gelenek. Sağ olsun Saffet Akyüz'ün de çok emeği vardır üzerimde. Onunla aynı takımda oynama şerefine nail oldum. Burada da Engin ile birlikte Saffet Akyüz'ün açtığı yere ortak olmak bana gurur veriyor. Futbolu inşallah bırakıp hocalık tarafına geçeceğim. Hayat devam ediyor. Yatırım yapmak lazım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. İnşallah muvaffak oluruz. Hayat akıp gidiyor. Dur diyemiyorsunuz. Biz de inşallah Karaca mağazalarına dur deyemeyeceğiz. 3-5 tane daha açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Bağcılar, Mehmet Akyüz, Serhat Akyüz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Emre Çolak'ın Transfer Edileceği İddialarını Yalanladı Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş'ın Akhisarspor'a Attığı Goller Geçerli Sayılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:01:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saffet ve Serhat Akyüz Ticarete Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]