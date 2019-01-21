Safiye Ayla yorumlarıyla ve bağışlarıyla yaşıyor
25 dakika önce
Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla Targan, 21. ölüm yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından bir dizi etkinlikle anıldı.
Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla
Targan, 21. ölüm yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı
(TEV) tarafından bir dizi etkinlikle anıldı. Safiye Ayla Targan, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15
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