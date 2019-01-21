Son Dakika Haberleri: Safiye Ayla yorumlarıyla ve bağışlarıyla yaşıyor

Safiye Ayla yorumlarıyla ve bağışlarıyla yaşıyor

25 dakika önce

Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla Targan, 21. ölüm yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından bir dizi etkinlikle anıldı.

Safiye Ayla yorumlarıyla ve bağışlarıyla yaşıyor, System.String[]
Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla Targan, 21. ölüm yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından bir dizi etkinlikle anıldı. Safiye Ayla Targan, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15 

Türk Eğitim Vakfı, Safiye Ayla, Ekonomi
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