Sessizliğini bozan Safiye Soyman, "Kendisiyle diyalogum yok. Ben ne yaptım ki ona böyle bir açıklama yapmış? Fazıl Say'ın sanatına saygım var ama bu sözlerine katılmıyorum. Haberlere konu olan elbiseyi yıllar önce Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında giymiştim. Türk bayrağını üzerimde taşıdığım için gurur duyuyorum. Bana nasıl dil uzattı anlamış değilim!" dedi.

Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını söyleyerek gündeme gelmişti. Bu konuya da değinen Safiye Soyman, "Ayrı evde olmaz. Bizim örf ve adatlerimize uygun değil" diyerek Fazıl Say'ı eleştirdi.

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Fazıl Say'ın Safiye Soyman'a yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu. (Söylemezsem Olmaz)