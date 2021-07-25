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Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı

25.07.2021 15:11
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı, System.String[]

Dokuz günlük tatilin son gününde Bodrum'da sahne alan Safiye Soyman-Faik Öztürk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Dokuz günlük tatilin son gününde Bodrum'da sahne alan Safiye Soyman- Faik Öztürk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Azka Sahne'de geceyi hareketli şarkılarla başlatan Faik Öztürk sonrasında sahneyi Safiye Soyman'a bıraktı. Safiye Soyman'ın yeni imajını görenler ise gözlerine inanamadı.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk muhteşem bir geceye imza attı. Azka sahnesine ilk çıkan Faik Öztürk sevenlerini bir an olsun yerinde durdurmadı. Söylediği hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Faik Öztürk yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Alkışlarla sahneden inen Faik Öztürk yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu.

Safiye Soyman'ı tanımadılar

Faik Öztürk'ün ardından sahneye çıkan Safiye Soyman'ın yeni imajı hayranlarını şok etti. Soyman, misafirlerine "Yeni imajını beğendiniz mi?" diye sordu. Misafirlerinden alkışla tam not alan Safiye Soyman'a "Faik abi beğendi mi?" diye sorulunca Soyman, "Beni biraz da esmer sevsin, 20 senedir sarışın Safiye'yi seviyor" diye esprili bir cevap verdi.

Gecenin sonunda beraber düet performans da sergileyen Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrumlu tatilcilere eğlence dolu bir gece yaşattı. - MUĞLA

Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Bodrum, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika Magazin


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