Üye Girişi
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK - Son Dakika

SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK

02.10.2021 09:55

ANTALYA'da sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'ü (24) ikinci kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edilen Aytaç Süleyman Daşbudak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ANTALYA'da sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'ü (24) ikinci kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edilen Aytaç Süleyman Daşbudak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. 30. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek davada görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Olay, 22 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak'ın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki Daşbudak'a ait 07 TED 11 plakalı otomobilin üzerine düştü. Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen Safiye Nur Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbudak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Safiye Nur Gürbüz ifadesinde, kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını iddia ederek, 'Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı dedi.

Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

İKİNCİ DURUŞMADA GÖREVSİZLİK

Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, müşteki- sanık sıfatıyla Safiye Nur Gürbüz ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Daşbudak, ilk duruşmada verdiği ifadesinin geçerli olduğunu söyledi. Safiye Nur Gürbüz ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Şikayetçi avukatı Mine Tanrıverdi ise eldeki deliller ışığında sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, her ne kadar sanığın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de Safiye Nur'un ikinci kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikten atıldığına dikkat çekerek, 'Safiye Nur, park halindeki aracın üzerine düşmüştür. Bu aracın orada bulunmaması halinde Safiye Nur'un betona ya da asfalt zemine düşmesi halinde daha ağır neticenin doğması olasıdır. Ayrıca, sanık Aytaç Süleyman'ın araçtan indikleri andan itibaren Safiye Nur'a şiddet uygulaması hususu da değerlendirildiğinde Aytaç Süleyman'ın öldürmek kastıyla hareket ettiği olasılığı mevcuttur. Bu durumda eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı, bu suça ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşılmıştır denildi.

Mahkeme de savcının mütalaasına katılarak sanığı ağır ceza mahkemesinin yargılaması gerektiğine hükmetti. Dosya, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER Süleyman EKİNANTALYA, (DHA)-

SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK
SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Asliye Ceza Mahkemesi, Antalya, Mayıs, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı 09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan 09:38 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor 09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı 07:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Son Dakika Haberleri
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
10:11 Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:56 Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
09:08 Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti
Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha         
10:20
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı         
10:17
Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı         
10:12
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor         
00:49
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular         
14:01
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: SAFİYE'Yİ 2'NCİ KATTAN ATTIĞI İDDİA EDİLEN SEVGİLİSİ AĞIR CEZADA YARGILANACAK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement