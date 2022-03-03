'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü - Son Dakika
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'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü

03.03.2022 15:34
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü

ANTALYA'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü (25) 2'nci kattan attığı iddiasıyla 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis istemi ile yargılanan Aytaç Süleyman Daşbacak (33) hakkında savcı mütalaasında, düşme sonucu gerçekleştiğini belirttiği olay sonrası sanığın yaralıya yardım etmeye...

ANTALYA'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü (25) 2'nci kattan attığı iddiasıyla 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis istemi ile yargılanan Aytaç Süleyman Daşbacak (33) hakkında savcı mütalaasında, düşme sonucu gerçekleştiğini belirttiği olay sonrası sanığın yaralıya yardım etmeye çalışmasının tanık beyanlarıyla doğrulandığını kaydederek, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl hapsini talep etti.

Olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve geldi. Burada Gürbüz ve Daşbacak tartışmaya başladı. Kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbacak'a ait otomobilin üzerine düştü. Cam tavanın kırılması ile otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİSafiye Nur Gürbüz, ifadesinde erkek arkadaşının kendisini pencereden attığını öne sürerek "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi. Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbacak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı. İddianamede ayrıca Aytaç Süleyman Daşbacak'ı başından yaraladığı öne sürülen Safiye Nur Gürbüz'ün de 'yaralama' suçunu işlediği belirtildi. Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi avukatı, eldeki deliller ışığında sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı ağır cezaya sevk etti.SANIK AVUKATLARININ TALEBİ REDDEDİLDİAntalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbacak koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Şikayetçi Safiye Nur Gürbüz ve avukatlarının yanı sıra, sanık avukatları duruşmaya katıldı. Sanık avukatları Safiye Nur Gürbüz'ün vücudundaki kırıkların yeniden incelenmesi, Gürbüz'ün üzerine düştüğü otomobilin cam bölmesinin hangi şartlarda kırılabileceğinin araştırılması talebinde bulundu. DURUŞMA 21 MART'A ERTELENDİMütalaasını veren savcı, iddianamede 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapsi istenen sanık Aytaç Süleyman Daşbacak'ın, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl hapisle tutuklu yargılanmasını talep etti. Savcı mütalaasında, şu ifadelere yer verdi: "Aracın üzerine düşmesinden sonra sanığın aşağıya inerek mağdura yardım etmeye çalışması, bu durumun birçok tanık beyanıyla da doğrulanması, bunun yanında düşme anından sonra sanığın mağdura yönelik herhangi bir olumsuz eylem, tavır veya davranışta bulunmaması gibi hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Mağdurun sanıktan ve eylemlerinden korkması nedeniyle ikinci kattaki ikametin pencere kenarındaki 'denizlik' diye tabir edilen yere çıktığı, pencereden aşağıda bulunan aracın üzerine düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlaşılmıştır."

Sanık avukatlarının talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.


'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
YORUMLAR
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Antalya, Mayıs, kavga, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü - Son Dakika


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