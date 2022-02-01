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Safkan Arap atlarına pekmez, kayısı ve yumurtalı özel kış menüsü - Son Dakika

Safkan Arap atlarına pekmez, kayısı ve yumurtalı özel kış menüsü

01.02.2022 11:02
Safkan Arap atlarına pekmez, kayısı ve yumurtalı özel kış menüsü

Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesindeki damızlık aygırlar, soğuk kış günlerinde keçiboynuzu pekmezi, kuru kayısı, yumurta, yulaf ve mineraller içeren özel menülerle besleniyor.

Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesindeki damızlık aygırlar, soğuk kış günlerinde keçiboynuzu pekmezi, kuru kayısı, yumurta, yulaf ve mineraller içeren özel menülerle besleniyor.

Akçadağ ilçesinde 1865 yılında 27 bin dönüm araziye "Çiftlik Hattı Hümayun" ismiyle kurulan, 1928'de "Sultansuyu Harası" adını alan işletmede 157 yıldır soy atlar yetiştiriliyor.

Osmanlı Sarayı'nın ve ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan işletmede daha sonra yarışlar için safkan Arap atı yetiştiriciliğine başlandı.

Toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartları bakımından uygun alanda kurulan işletmede ırk özellikleri bozulmadan, kemik ve kas yapısı ile tırnakları sağlam, uysal, güzel görünüşlü, yaşama gücü yüksek özelliklerde yetiştirilen aygır, kısrak ve tayların yemek, bakım ve egzersizlerine özen gösteriliyor.

Yaz aylarında yonca, yulaf, arpa ve çeşitli minerallerle beslenen damızlık aygırların kış aylarındaki menülerine içinde keçiboynuzu pekmezi, kuru kayısı ve yumurta gibi besinler ekleniyor.

"Beslenmelerine çok dikkat ediyoruz"

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde Türkiye'deki önemli merkezlerden biri olduklarını söyledi.

İşletmedeki atlara adeta gözleri gibi baktıklarını ifade eden Akın, atların gelişimini sorunsuz yürütmek için mevsime özel beslenme tarzı benimsediklerini anlattı.

Akın, yetiştirdikleri beygirlerin başarılarıyla tarihe geçmiş Arap atları olduğunu belirterek "Şampiyon atlarımız şimdi de burada geleceğin şampiyonlarının babası olarak işletmede görev yapıyor. Soğuk kış günleri bizi etkilemiyor. Atlara en iyi şekilde enerjilerini yüksek tutacak, sperma kalitelerini artıracak besinler veriyoruz. Atlarımızı geçmişteki başarılarındaki gibi buradaki beslenmelerine de çok dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Soğuk kış günlerinde atların olumsuz etkilenmemesi için özel menüler hazırladıklarını dile getiren Akın şöyle devam etti:

"A vitamini için havuç, keçiboynuzu pekmezi, yumurta, gün kurusu kayısı, yonca ve çayır otunun en kalitelileri atlarımıza bu mevsimde soğuğu daha sağlıklı atlatmaları için veriliyor. Havaların soğumasıyla atların enerji ve protein ihtiyaçları daha da artıyor. Bunu sağlamak için beslenmelerinde havuç, keçiboynuzu pekmezi, yumurta, gün kurusu kayısı, yonca ve çayır otunun en kalitelilerini veriyoruz. Atlarımıza kaba ot dediğimiz yonca, çayır otları ve suları mutlaka her an önlerinde. Havuç, keçiboynuzu pekmezi, yumurta, gün kurusu kayısı gibi besinler de sabah ve akşam olmak üzere her gün iki öğün veriliyor."

Akın, atların sağlıklı kalabilmeleri için besinlerinin önemine işaret ederek "Atların beslenmesinde tam bir diyet uyguluyoruz ne çok yağlanmalarını ne de zayıf kalmalarını istiyoruz. Bağışıklık sistemlerinin yüksek olmalarına, aynı zamanda yağlanmamalarına dikkat ediyoruz. Onun için her ay rutin kan tahlilleri yapılıyor. Kandaki yağ oranları, karaciğer enzimlerine bakılarak diyetleri tek tek hayvan bazında düzenleniyor. Bir şampiyon kolay yetişmiyor." ifadesini kullandı.

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Damızlık, Malatya, Tarım, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safkan Arap atlarına pekmez, kayısı ve yumurtalı özel kış menüsü - Son Dakika


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