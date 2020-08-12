Safkan Arap tayları 3 milyon liraya satıldı - Son Dakika

BURSA'da, Karacabey Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen Arap yarış tayları, görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada, 46 safkan tay toplam 3 milyon 101 bin liraya satıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Karacabey'de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı. Toplam 82 taydan 46'sının satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 3 milyon 101 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada 'Serhat Fırtınası' isimli tay, İsmail Altın tarafından 220 bin liraya satın alındı. 'Alevkıran' isimli tay 170 bin liraya Ergün Fırat'a, 'Yıldırımalp' isimli tay 170 bin liraya İsmail Altın'a satılırken, 'Özbulut' isimli tay ise 160 bin liraya Abdullah Yazıcı tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük teklif 15 bin lira olurken, 36 tay ise alıcı bulamadı.

BAKICI YARALANDI

Ayrıca satışlarda, 'Alevkıran' isimli tayın bir anda şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısıya tepmesi paniğe neden oldu. Yaralanan bakıcı, Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kafasına dikiş atıldı.