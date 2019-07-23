Son Dakika Haberleri: Safkan Arap tayları görücüye çıktı
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Safkan Arap tayları görücüye çıktı

1 saat önce

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 4 milyon 848 bin lira gelir elde edildi.

Safkan Arap tayları görücüye çıktı, System.String[]
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 4 milyon 848 bin lira gelir elde edildi.
Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 69 Arap yarış tayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı.
Satış için getirilen 69 taydan 67'sinin alıcı bulduğu ihalede, en yüksek fiyat 360 bin lira ile "Sararhan" isimli taya verildi. Bu tayı 235 bin lira ile "Issız Kule" ve 200 bin lira ile "Dervişbey" isimli tay izledi.
Açık artırmada en düşük tay 11 bin liraya satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı.

TİGEM'in 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin ve 2 yaşındaki erkek taylardan 2 milyon 997 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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