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Safkan Arap taylarından 3.5 TL gelir elde edildi

52 dakika önce

Safkan Arap taylarından 3.5 TL gelir elde edildiTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde ihaleyle satılan 66 safkan Arap tayından 3 milyon 675 bin TL gelir elde edildi.

Safkan Arap taylarından 3.5 TL gelir elde edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde ihaleyle satılan 66 safkan Arap tayından 3 milyon 675 bin TL gelir elde edildi.
Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Esennur, Yağız Adam ve Yeksıra isimli taylar 200'er bin TL'den satıldı.
Toplam 77 taydan 66'sının satıldığı açık artırmada, TİGEM 3 milyon 675 bin TL gelir elde etti. Açık artırmada Esennur isimli tay CMF Reklam, Yağız Adam isimli tay Urallar Tarım ve Yeksıra isimli tay Cuma Güneş tarafından 200'er bin TL'ye satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin TL'ye satılırken, 11 tay ise alıcı bulamadı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 420 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 849 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 701 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 1 milyon 705 bin TL gelir elde etti.
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
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