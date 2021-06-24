Safra Kesesi Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Safra Kesesi Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi

Safra kesesi boşaltım sistemleri açısından çok önemli bir organdır. Safra kesesinden sıvı salgılanmaktadır. Karnın tam olarak üst bölgesinde yer almaktadır.

Safra Kesesi Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Limon ve Karbonat

Safra kesesi ağrısına ve safra kesesi sağlığı için limon ve karbonat çok önemlidir. Safra kesesi için tam anlamı ile bu iki karışım bir alkali sıvı olarak bilinmektedir. Limon ve karbonat ile birlikte safra kesesi sağlığınızı koruyabilirsiniz. Aynı zamanda hazırlanışı da çok kolaydır. Limon ve karbonat ile safra kesesi ağrısını geçirmek için ilk olarak limonu bir bardağa sıktıktan sonra üzerine bir miktar karbonat ilave edin. Daha sonra kabarınca günde 2 defa olmak üzere bu karışımı için. Kısa süre içerisinde safra kesesi ağrılarından kurtulacaksınız.

2) Nane

Nane de tercih edebileceğiniz bir doğal tedavi seçeneği arasındadır. Midede oluşan her türlü ağrıyı geçirmek ve safra kesesi sağlığına olumlu açıdan etki etmek için nane tüketimi önemlidir. Naneyi ister çay şeklinde isterseniz de çiğ olarak tüketebilirsiniz. Sindirim sistemine de son derecede faydalı olduğundan emin olabilirsiniz.

3) Karahindiba

Karaciğer sağlığı ve safra kesesi sağlığı için karahindiba tercih edilebilir. Karahindiba çayını tüketerek safra kesesinde ki iyi hücrelerin artmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda safra kesesinin daha sağlıklı çalışmasını sağlayan karahindiba ağrılarınızı da dindirecek olan bir bitkisel tedavi seçeneğidir.

4) Pancar

Safra kesesi sağlığı için pancar tüketimi çok önemlidir. Pancar safrayı da incelten bir yapıya sahiptir. Pancarı direkt olarak salatalarınızda ya da su şeklinde tüketebilirsiniz. Pancar suyu safra kesesi ağrılarını hafifletir ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Pancar aynı zamanda diyet yapan kişilerin de tercih etmesi gereken bir sebzedir. Sadece safra kesesine değil aynı zamanda karaciğer sağlığına da olumlu etki eder.

5) Elma Sirkesi

Tam anlamıyla bir şifa deposu olarak bilinen elma sirkesi günde bir kez tatlı kaşığı alarak tüketebilirsiniz. Elma sirkesi mide asitlerini de dengeler ve safra kesesi ağrılarını dindirmektedir. Safra kesesi sağlığına olumlu etki etmek için elma sirkesini günde iki defa tüketmeniz tavsiye edilir.

Safra Kesesi Ağrısı Nedenleri

1) Karnın Üst Bölgesinde Ağrı

Karnın üst bölgesinde sürekli olarak bir ağrı söz konusudur. Karın ağrısı sonucunda safra kesesi ağrısı da ortaya çıkmaktadır. Karın ve mide sağlığının olumsuz etkilenmesi nedeni ile safra kesesi ağrısı ortaya çıkabilir.

2) Şişmanlık

Şişmanlık da safra kesesi sağlığını olumsuz etki etmektedir. Obezite çağımızın en büyük sorunları arasında olarak görülmektedir. Şişmanlık ve yaş ilerlemesi ile birlikte safra kesesi ağrısına etki etmektedir.

3) Hızlı Kilo Alıp Verimi

Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan hızlı kilo alıp verimi sonucunda da yine safra kesesi ağrıları ortaya çıkabilir.

Safra Kesesi Ağrısı Tedavisi

Safra kesesi ağrısı tedavisi için doktor tarafından yüksek dozda ağrı kesici ilaçları verilmektedir. Şişmanlığa bağlı olarak safra kesesi ağrısı söz konusu ise hastaya diyet listesi verilmektedir.