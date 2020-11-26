Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı - Son Dakika

Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı

26.11.2020 10:11
Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı, System.String[]

ANTALYA'da, hissettiği ağrı ve tansiyonundaki düzensizlik nedeniyle safra kesesinde taş olduğunu düşünerek, hastaneye başvuran Elmas Kurt'un (35), sağ böbrek üstü bezinde 11 santimetrelik kitle tespit edildi.

ANTALYA'da, hissettiği ağrı ve tansiyonundaki düzensizlik nedeniyle safra kesesinde taş olduğunu düşünerek, hastaneye başvuran Elmas Kurt'un (35), sağ böbrek üstü bezinde 11 santimetrelik kitle tespit edildi. Bu boyuttaki bir kitle Türkiye'de ilk defa kapalı ve robotik yöntemle başarıyla alındı.

Manavgat ilçesinde yaşayan Elmas Kurt, 3 ay önce kasıklarında başlayıp safra kesesine yayılan ağrı nedeniyle birçok hastaneye başvurdu. Tansiyon ve şeker değerlerinde de düzensizlik yaşayan kadının hastalığı tespit edilemedi. Ağrıları şiddetlenen kadın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mutlu Ateş'e başvurdu. Hastayı muayene eden Prof. Dr. Ateş, ağrının nedeninin safra kesesi değil, sağ böbrek üstü bezindeki 11 santimetrelik kitleden kaynaklandığını belirledi. Bu boyutta bir kitlenin Kurt'un sağlığına zarar vereceği ve ileride kanserleşme riski olabileceği düşünülerek Prof. Dr. Ateş tarafından ameliyatla alınmasına kararı alındı. Prof. Dr. Ateş, ameliyat sonrası normal hayata dönüşte kolaylık sağlayacağını düşünerek, Kurt'un robotik ve kapalı yöntemle ameliyat olmasına karar verdi.

Ameliyata tedirginlikle giren Elmas Kurt, başarılı geçen operasyondan bir gün sonra ayağa kalkabildi. Çok iyi olduğunu ve ağrılarının kalmadığını söyleyen Kurt, 4'üncü günün sonunda ise taburcu edildi.'AĞRIYI SAFRA KESEMDE HİSSEDİYORDUM'3 ay önce kasıklarında ağrı başladığını anlatan Elmas Kurt, "İlk zamanlar kasıklarım ağrıyor sanıyordum. Tansiyon ve şekerim düzensizdi. Sol böbrek üstü bezimde kitle varmış, ancak ben sağ tarafta ağrı hissediyordum. Ben safra kesemde taş var sanıp hastaneye başvurdum. Rahatsızlığımı bundan sonra öğrendim. Ameliyat kararı alındı ve çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an çok iyiyim. Sağlığıma kavuştum gibi hissediyorum. Zor bir ameliyattı, ancak hocalarımız çok başarılı oldukları için ameliyata girerken onlara güvenerek girdim" dedi.'KİTLE NEREDEYSE BÖBREK KADAR OLMUŞ'Hastanın yapılan kontrollerinde şeker ve tansiyonunda düzensizlik tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Mutlu Ateş, "Hastamız kliniğimize safra kesesine yönelik başka şikayetlerle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol böbrek üstü bezinde neredeyse böbrek kadar olmuş bir kitle tespit ettik. Hastanın yapılan kontrollerinde ara ara şeker ve tansiyonunun yükseldiğini öğrendik. Bunların böbrek üstündeki kitleden kaynaklanabileceğini düşünerek böbrek üstü bezinin alınmasına karar verdik" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI'Kitlenin tehlike yaratabilecek boyutta olduğunu, bu nedenle ameliyat kararı verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ateş, "4 santimetre üzerindeki kitlelerin kanserleşme ihtimali yüksektir. Hastamızdaki kitle 11 santimetreye yakın bir kitle olunca tansiyon düzensizliği de yapacağı için mutlak cerrahinin yapılması gerekiyordu. Biz ameliyatı kapalı ve robotik yöntemle yapmayı tercih ettik. Bu boyuttaki bir kitle için Türkiye'de ilk kez bu yöntemle bir ameliyat yapıldı. Dünyada da 14 santimetreye kadar bu ameliyat yapılmış" dedi.'AMELİYATIN BU YÖNTEMLE YAPILMASI AVANTAJ SAĞLADI'

Hastanın sigara içiyor olması nedeniyle ameliyat sonrasında akciğerlerinde problem yaşadığını belirten Prof. Dr. Ateş, "Kitle boyut olarak ana damarların çevresinde yani dalak, böbrek ve ana atar damar üçgeninin ortasında olduğu için 11 santimetrelik kitle zor bir ameliyat olacaktı. Ancak kapalı ve robotik yöntemle ameliyatı 1.5 saat içerisinde bitirebildik. Hastamız genç bir hasta. Bu yaşlardaki hastalarda hem estetik hem de ameliyat sonrası normal hayata dönüş açısından ameliyatın kapalı olması çok büyük avantaj sağladı.  Ameliyatın ardından birinci günde hastamız ayağa kalktı. Sigara içiyor olmasından kaynaklı kendisini ancak 4'üncü günde taburcu edebiliyoruz" diye konuştu.


Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı
Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı
Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı
Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı
Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı

Değerli Taş, Antalya, Ateş, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı - Son Dakika


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